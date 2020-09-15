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Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Ленинском районе

Происшествия
Сегодня, 11:05
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка ликвидировали наркопритон в Ленинском районе Челябинска. Его организовал у себя на квартире бывший уголовник.

Установлено, что неработающий горожанин содержал и систематически предоставлял свое жилье на Энергетиков наркозависимым лицам для потребления наркотиков синтетического происхождения.

При осмотре квартиры стражи порядка обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков. Было составлено четыре протокола по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

«Сам гражданин, предоставлявший свое помещение для изготовления и потребления запрещенных веществ, также является наркопотребителем и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция по данной части статьи - четыре года лишения свободы.

В настоящее время хозяину квартиры избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

 

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