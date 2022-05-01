01.05.2022
В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
Полицейские Челябинска не пустили на профсоюзный Первомай членов российской маоистской партии
01.05.2022
Первомай объединил тысячи челябинцев
29.04.2022
«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
25.04.2022
Челябинцам обещают салют на первое мая
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
30.04.2022
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022