Полицейские Челябинска не пустили на профсоюзный Первомай членов российской маоистской партии

Полицейские не пустили на профсоюзный Первомай представителей челябинской ячейки Российской маоистской партии. Они были остановлены на входе в парк Гагарина, где федерация профсоюзов Челябинской области организовала митинг-концерт, посвященный Дню солидарности трудящихся.

Небольшая группа представителей РМП была задержана на входе в парк Гагарина бдительными полицейскими.

«Мы просто хотели посмотреть, как федерация профсоюзов все организовала все и развернуть свои флаги. На не пустила полиция», - сказал один из представителей челябинской ячейки российской маоистской партии.

Представителей партии погрузили в служебные автомобили и доставили в полицию. В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску на момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Справка из Википедии:

Российская маоиистская партия (РМП) — пропагандистская политическая группа, действующая в нескольких городах России. Непосредственным предшественником была Маоистская платформа, подписанная несколькими делегатами III съезда РКСМ(б) 22 августа 1999 года. В министерстве юстиции РФ партия не зарегистрирована. До 2007 года РМП тесно сотрудничала с Маоистским интернационалистским движением (США), однако никогда не была его филиалом. РМП сотрудничает с Марксистско-ленинской партией Германии и вместе с ней заочно участвовала в Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций.

Ныне РМП состоит в Международной Координации революционных партий и организаций.

РМП также поддерживает теплые отношения с идейно близкими организациями в экс-СССР — Координационным Советом рабочего движения (Украина), Группой коммунистов-революционеров «Красный клин», Маоистским Антиимпериалистическим Клубом (Молдова).