Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам

В Челябинске сотрудники полиции Тракторозаводского и Центрального районов задержали двух местных жителей с наркотиками. «Синтетику» горожане приобрели для личного употребления.

Один из них в момент задержания находился под кайфом, однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный материал.

«С собой у задержанных было около двух с половиной граммов наркотиков. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второго - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По ее словам, ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались.

«Стражи порядка призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать в органы внутренних дел информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств по телефонам дежурной части городского управления МВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14», - добавила начальник отдела дознания УМВД России по городу Челябинску Ольга Майорова.

Сообщения принимаются круглосуточно.