Полицейские Челябинска помогли пожилым супругам выбраться из снежного плена

Сотрудники ГИБДД Челябинска пришли на помощь пожилой супружеской паре: в условиях снегопада и гололеда глава семейства не справился с управлением, и машина улетела в кювет.
Авто плотно осело в сугробе – самостоятельно водитель выехать на проезжую часть не смог. Машину пострадавших откопали стражи порядка.
«Лейтенанты полиции Алексей Путрухнов и Александр Кочутин, получив сообщение о том, что недалеко от них находится автомобиль в кювете, доложили в дежурную часть о случившемся и незамедлительно направились оказывать помощь. Сотрудниками полиции было принято решение доставать автомобиль своими силами. Совместно с водителем они стали откапывать застрявшую автомашину, а женщине-пассажиру предоставили возможность согреться в патрульном автомобиле», - сообщили в региональном полицейском главке.
После того, как машина была вызволена из снежного «плена», супруги продолжили свой путь дальше.