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11.05.2021

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11.05.2021

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.05.2021

В Челябинске начнут отключать горячую воду
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11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнюю жительницу Бирского района республики Башкортостан. Она решила сбежать в Бурятию вместе со своим знакомым парнем, чтобы начать с ним совместную жизнь.  Беглянку сняли с поезда полицейские на станции в Челябинске.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о розыске несовершеннолетней жительницы Бирского района Республики Башкортостан.

Как пояснила мать несовершеннолетней, ее 16-летняя дочь забрала свои вещи из общежития колледжа в городе Бирске (Башкирия), где она проживала, ушла в неизвестном направлении и на звонки родных не отвечает. По предположению матери, девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию.

«Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что 16-летняя студентка едет в пассажирском поезде «Самара – Владивосток» из Уфы в город Гусиноозерск Республики Бурятия вместе со своим знакомым, 2001 года рождения. По пути следования поезда были ориентированы сотрудники линейных подразделений. В результате путешественницу, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск», - рассказала сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Как пояснила сама студентка, в одной из социальных сетей она познакомилась с молодым человеком и долго вела с ним переписку. Спустя год такого общения в сети, молодые люди решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск.

До приезда законных представителей несовершеннолетняя была помещена в социальный приют. В настоящее время она передана матери.

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В Южноуральске (Челябинская область) граффитисты под руководством художника Тимура «Бразил» Абдул
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11.05.2021

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В Челябинске на площади Революции монтируют скейт-парк.
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11.05.2021

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
Жителям поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область), которых
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.05.2021

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Глава Челябинска нашла замену находящемуся под следствием
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Общество

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06.05.2021
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  • 237-15-35
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11.05.2021 12:45

На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:37

Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:33

На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:26

В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 12:24

На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:50

В Челябинске начнут отключать горячую воду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:44

В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 11:37

Жителям Красногорского представили новое расписание автобусов до Челябинска и Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.05.2021 11:35

Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
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11.05.2021 11:30

В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
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11.05.2021 11:11

Котова заменила Извекова на банкира
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В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
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11.05.2021 10:52

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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11.05.2021 10:22

На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.05.2021 10:21

На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.05.2021 10:20

У православных во вторник Радоница – день поминовения усопших
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10.05.2021 23:04

НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
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10.05.2021 11:22

В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
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09.05.2021 22:33

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09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
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09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
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09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:53

В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:22

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:05

Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 21:49

В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:06

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:02

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:48

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:27

В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:18

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:21

В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:03

В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:26

Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:18

В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:49

Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:44

Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:27

70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:05

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:27

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:22

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:50

Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:21

Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:58

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 18:25

В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:54

Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:11

Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:49

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:37

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:26

Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:46

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:01

В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:46

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:34

Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:25

Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:19

Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:08

Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:04

Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:59

Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:18

В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 23:38

В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:54

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:37

Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:46

Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:26

Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:24

В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:08

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:51

Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:24

Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:55

В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:47

Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:28

Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:15

В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 13:03

В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:42

В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:32

В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:23

Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:10

Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:36

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:11

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:37

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:20

РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:16

Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:09

Привычка свыше нам дана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:55

ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:35

Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 22:20

Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 21:02

В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:24

В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:17

Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:09

Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:57

Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:43

Поезд Победы прибыл в Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:35

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:21

Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:58

Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:47

Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:45

В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:19

«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос