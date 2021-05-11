11.05.2021
Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
11.05.2021
Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
11.05.2021
В Челябинской области поставили первую прививку от ковид 250 тысяч жителей
11.05.2021
На всех кладбищах Челябинска дежурит полиция
11.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
11.05.2021
В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021