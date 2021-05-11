Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнюю жительницу Бирского района республики Башкортостан. Она решила сбежать в Бурятию вместе со своим знакомым парнем, чтобы начать с ним совместную жизнь. Беглянку сняли с поезда полицейские на станции в Челябинске.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о розыске несовершеннолетней жительницы Бирского района Республики Башкортостан.

Как пояснила мать несовершеннолетней, ее 16-летняя дочь забрала свои вещи из общежития колледжа в городе Бирске (Башкирия), где она проживала, ушла в неизвестном направлении и на звонки родных не отвечает. По предположению матери, девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию.

«Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что 16-летняя студентка едет в пассажирском поезде «Самара – Владивосток» из Уфы в город Гусиноозерск Республики Бурятия вместе со своим знакомым, 2001 года рождения. По пути следования поезда были ориентированы сотрудники линейных подразделений. В результате путешественницу, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск», - рассказала сотрудник пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Как пояснила сама студентка, в одной из социальных сетей она познакомилась с молодым человеком и долго вела с ним переписку. Спустя год такого общения в сети, молодые люди решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозерск.

До приезда законных представителей несовершеннолетняя была помещена в социальный приют. В настоящее время она передана матери.