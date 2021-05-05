Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области

Сотрудники полиции Челябинска задержали 19-летнюю девушку из Волгоградской области, которая решила заработать «легких» денег, раскладывая по городу наркотики. Она водворена в ИВС. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствием отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…».

«Подозреваемой по делу является ранее не судимая жительница Волгоградской области 2002 года рождения, которая с целью последующего сбыта разместила наркотическое средство (метилэфедрон) в тайниках, так называемых «закладках», у подъездов дома по улице Солнечная», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Девушка в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации водворена в изолятор временного содержания.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению наркотических средств.