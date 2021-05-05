05.05.2021
Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
05.05.2021
Челябинский участковый решил не возбуждать дело в отношении ревнивца, избившего даму сердца
05.05.2021
Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»
05.05.2021
В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
05.05.2021
Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
05.05.2021
Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»
Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021