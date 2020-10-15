Полицейские Челябинска задержали крупного наркосбытчика

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического вещества в крупном размере. У него изъято около 180 свертков с «синтетикой». Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками ГИБДД Челябинска при надзоре за дорожным движением в Тракторозаводском районе был остановлен автомобиль ВАЗ-2110. Автомобилем управлял местный житель. При проверке документов водитель вел себя подозрительно и явно нервничал.

«Инспекторы ДПС приняли решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого в салоне автомашины полицейскими обнаружено и изъято 184 свертка с наркотическим синтетическим веществом, расфасованных по пакетикам. Полицейскими установлено, что изъятое вещество подозреваемый хранил с целью дальнейшего сбыта на территории города Челябинска бесконтактным способом», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

Добавим, с 19 по 30 октября 2020 года в столице Южного Урала пройдет антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации.

Челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту, по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» также направлена на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. За консультацией можно обратиться на «горячую линию» челябинской областной наркологической больницы по телефону: 8 (351) 775-11-91.