Полицейские Челябинска задержали налетчика на салоны сотовой связи

Челябинские полицейские задержали грабителя салонов сотовой связи в Металлургическом районе. Все кражи совершались в ночное время. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска Челябинска задержан местный житель, не работающий, ранее судимый, который похитил из двух салонов сотовой связи в Металлургическом районе 17 сотовых телефонов и смарт часы на сумму около 90 000 рублей.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил кражи в ночное время, проникнув в магазины путем разбития входных групп. Похищенное имущество он реализовал, вырученные деньги потратил по своему усмотрению», - сообщили в полиции Челябинска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.