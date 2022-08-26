Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве и устанавливают его причастность к аналогичным деяниям на территории города.

Как установили полицейские, мужчина под различными предлогами, среди которых были оказание помощи по трудоустройству, прохождение медицинской комиссии, помощь в оформлении водительских удостоверений, продажа мяса, автомобильных чехлов, обманным путем похищал деньги челябинцев в сумме от трех до 80 тысяч рублей за заказ.

«Подозреваемый знакомился с потерпевшими в различных местах. Случайному таксисту он обещал продать по выгодной цене автомобильный чехол, продавцу в магазине предлагал купить качественное мясо, через своих знакомых узнавал, в каких товарах или услугах нуждаются их приятели и предлагал свои услуги в получении желаемого. Пообещав предоставить определенный товар или услугу потерпевшим, злоумышленник брал с них предоплату в размере от трех до 80 000 рублей, после чего прекращал выходить на связь», - сообщили в УМВД по городу Челябинску.

В настоящий момент полицейскими установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Общий ущерб составляет свыше 100 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции обращаются к челябинцам: в случае, если вы пострадали от действий данного человека, сообщите об этом в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску по телефонам: 8 (999) 371-29-60, 267-78-07 либо 02.