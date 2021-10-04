Полицейские Челябинска задержали серийного воров велосипедов

С наступлением осени в Челябинске участились кражи велосипедов. Их воруют из подъездов и на улицах.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже велосипедов в Тракторозаводском и Курчатовском районах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение противоправного деяния сотрудниками уголовного розыска ОП «Тракторозаводский» задержан не работающий, ранее не судимый местный житель. Полицейскиими установлено, что подозреваемый ранее совершил четыре аналогичных кражи 2-колесных транспортных средств из подъездов жилых домов. Сумма ущерба составила около 20 000 рублей. Похищенное имущество подозреваемый реализовал, вырученные деньги потратил на собственные нужды», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Аналогичное деяние произошло в Курчатовском районе города, где возле дома по Краснопольскому проспекту неизвестный похитил велосипед стоимостью 7000 рублей, оставленный без присмотра.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Курчатовский» по подозрению в краже задержан не работающий, ранее не судимый местный житель. Полицейскими установлено, что велосипед он продал, деньги потратил по своему усмотрению.

Подозреваемым избраны мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.