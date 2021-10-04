04.10.2021
В Советском районе Челябинска начали асфальтировать большие проезды
04.10.2021
Полицейские Челябинска задержали серийного воров велосипедов
04.10.2021
Армия ждет: госзадание на осенний призыв для Челябинской области составит чуть более трех тысяч человек
04.10.2021
Котова: Не скупайте люки
04.10.2021
В Златоусте пьяный девятиклассник упал с балкона
04.10.2021
Спектакли в театре «Манекен» смогут смотреть люди с нарушением зрения
Полицейские Челябинска задержали серийного воров велосипедов
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021