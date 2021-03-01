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Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома

В Челябинске полицейские задержали южноуральца, только что вернувшегося с вахты. Чтобы добраться до дома, расположенного в Пластовском районе (Челябинская область), он решил угнать машину. Но не доехал. В пути в автомобиле закончилось топливо.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил, у него угнали «шестерку», припаркованную у дома по улице Артема.

Стражи порядка обнаружили угнанную машину около поселка Степное, а вскоре задержали и подозреваемого в ее хищении.

«Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенное изъято и возвращено владельцу», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайгулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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За следствие в полиции Златоуста снова будет отвечать дама в погонах
24.02.2021 16:36
В Магнитогорске ОПГ пойдет под суд за продажу контрафактного табака на 24 млн
24.02.2021 16:29
В Челябинской области постановления о введении режима ЧС подписали уже 12 муниципалитетов
24.02.2021 16:26
В Челябинске частично восстановили трамвайное движение
24.02.2021 15:58
Магнитогорский ОМОН оказывают помощь водителям, застрявшим на трассах
24.02.2021 15:44
Пограничники ФСБ ограничили движение машин через пункты пропуска в Челябинскую область
24.02.2021 15:40
Дорожники помогли замерзающим сотрудникам ДПС
24.02.2021 15:37
Южноуральца, пнувшего полицейского, отправили на полтора года в колонию
24.02.2021 15:36
Текслер поручил максимально быстро ликвидировать в регионе снежные заносы и вернуть энергоснабжение
24.02.2021 15:08
В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди
24.02.2021 14:57
Текслер созвал оперативный штаб
24.02.2021 14:55
Мастера из Златоуста сделают эксклюзивные короны для победителей Кубка мира по фристайлу
24.02.2021 14:54
На трассе разбился студент из Кусы
24.02.2021 14:37
Популярность сервисов доставки еды выросла в 6,5 раза
24.02.2021 14:33
Магнитогорец, убивший бывшую тещу и свидетельницу преступления, не скоро выйдет на свободу
24.02.2021 14:14
В районе поселка Петропавловский застрял еще один пассажирский автобус
24.02.2021 14:08
В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам
24.02.2021 14:07
Кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза в Челябинской области превысил 10 млрд рублей
24.02.2021 13:17
Южноуральские каратисты отличились на всероссийских соревнованиях
24.02.2021 13:14
В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку
24.02.2021 13:12
В десяти территориях Южного Урала объявлен режим ЧС
24.02.2021 13:08
В Златоусте грузовой поезд сбил пьяную женщину
24.02.2021 12:46
СМИ предупредили россиян о росте тарифов на тепло и свет
24.02.2021 12:39
Как полицейские спасали юных хоккеистов из снежного плена на трассе Южноуральск-Магнитогорск
24.02.2021 12:34
Непогода помешала убрать мусор в Челябинской области
24.02.2021 12:30
В Каслинском районе из снежного «плена» освобождены 11 автомобилей
24.02.2021 12:27
Челябинск сражается с последствиями стихии
24.02.2021 12:09
В Челябинске и Златоусте трамваи не ходят
24.02.2021 11:47
В Челябинской области выросла смертность среди пациентов с коронавирусом
24.02.2021 11:36
Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе
24.02.2021 11:13
Челябинец стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону
24.02.2021 11:12
В Челябинске в условиях сильных холодов такси «взвинтили» цены
24.02.2021 11:10
КСП Челябинской области проверит центр олимпийской подготовки по дзюдо
24.02.2021 11:03
Трое в лодке
24.02.2021 10:58
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
24.02.2021 10:39
Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства
24.02.2021 10:22
В Челябинской области из-за непогоды задержаны пассажирские поезда
24.02.2021 10:14
Возле Пласта произошла массовая авария с участием полицейской машины
24.02.2021 10:00
В Челябинске собрался оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды
24.02.2021 09:51
Детей из автобуса, застрявшего на трассе в Увельском районе, эвакуировали
24.02.2021 09:45
В Челябинской области продлено временное ограничение движения транспорта
24.02.2021 09:34
В Челябинске замело подземные переходы, их экстренно чистят
24.02.2021 09:02
В Озерске в условиях разгула стихии столкнулись 13 машин
24.02.2021 09:00
Россельхозбанк запускает потребительский кредит под 5,7% для действующих клиентов в Челябинской и Курганской области
24.02.2021 08:56
На Таганае турист из Екатеринбурга отстал от своих товарищей и очень сильно обморозил лицо
24.02.2021 08:49
В Челябинской области с трасс эвакуировано более 300 человек
24.02.2021 08:39
В Челябинске сегодня трамваи не смогли выйти на линию
24.02.2021 08:36
В Челябинске отменены занятия с первый по 11-й классы в обе смены
23.02.2021 21:32
На трассе между Чебаркулем и Челябинском из-за ДТП с большим количеством машин образовалась пробка
23.02.2021 19:56
Спасенные в Челябинске щенки срочно ищут дом и любящих хозяев
23.02.2021 19:32
В Коркино из-за непогоды часть домов осталась без света
23.02.2021 18:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничено движение транспорта на региональных дорогах
23.02.2021 13:42
Алексей Текслер вручил госнаграду легендарному южноуральцу Абраму Каплану
23.02.2021 13:26
Жители Челябинской области продолжают умирать от коронавируса
23.02.2021 13:16
Сидите дома: в южных районах Челябинской области бушует стихия
23.02.2021 12:41
Челябинск торжественно отметил День защитника Отечества
23.02.2021 12:10
Андрей Барышев поздравил офицеров летного училища
23.02.2021 11:52
Ватерполистки «Динамо-Уралочка» поздравили защитников Отечества костюмированным парадом!
22.02.2021 19:18
В День защитника Отечества ловить нарушителей на дорогах Челябинска вызвались дамы
22.02.2021 19:10
Росгвардия прокомментировала задержание челябинского стрелка
22.02.2021 18:47
Беспредел в СНТ «Электрометаллург»: садоводы готовят обращение к Текслеру