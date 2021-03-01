Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома
В Челябинске полицейские задержали южноуральца, только что вернувшегося с вахты. Чтобы добраться до дома, расположенного в Пластовском районе (Челябинская область), он решил угнать машину. Но не доехал. В пути в автомобиле закончилось топливо.
В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил, у него угнали «шестерку», припаркованную у дома по улице Артема.
Стражи порядка обнаружили угнанную машину около поселка Степное, а вскоре задержали и подозреваемого в ее хищении.
«Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенное изъято и возвращено владельцу», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайгулина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.