Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома

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Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома

В Челябинске полицейские задержали южноуральца, только что вернувшегося с вахты. Чтобы добраться до дома, расположенного в Пластовском районе (Челябинская область), он решил угнать машину. Но не доехал. В пути в автомобиле закончилось топливо.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил, у него угнали «шестерку», припаркованную у дома по улице Артема.

Стражи порядка обнаружили угнанную машину около поселка Степное, а вскоре задержали и подозреваемого в ее хищении.

«Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Похищенное изъято и возвращено владельцу», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайгулина.

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