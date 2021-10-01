Полицейские Челябинска задержали вора аккумуляторов с большегрузных машин

Сотрудниками уголовного розыска полиции Челябинска задержан местный житель, который в ночное время на стоянке большегрузного транспорта по улице Героев Танкограда с находящихся там автомашин тайно похитил десять аккумуляторных батарей общей стоимостью около 60 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. С

Полицейскими установлено, что пять аккумуляторов подозреваемый реализовал, остальные спрятал в кустах неподалеку от стоянки для дальнейшей продажи. Сотрудниками полиции имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцам.

По данному факту в Отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.