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Полицейские Челябинска задержали южноуральца, который «заминировал» завод

Происшествия
Сегодня, 12:22
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Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские задержали жителя региона, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что в здании завода в Ленинском районе находится бомба.

Информация о звонке неизвестного поступила в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску от оператора 112 в ночь с 30 на 31 августа.

«Прибывшими на место полицейскими совместно с представителями иных силовых структур в результате осмотра подозрительных предметов не обнаружено. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался житель Челябинской области», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Звонок им был совершен из хулиганских мотивов. Дознанием отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Хулигану грозит реальное лишение свободы.

Напомним, что в 2018-м году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеров теперь будут возмещать материальные затраты, понесенные службами, вынужденными реагировать на ложные вызовы.

Добавим, ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-ти лет.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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