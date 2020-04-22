Полицейские Еманжелинска раскрыли кражу на пять миллионов рублей
В Еманжелинске (Челябинская область) полицейские задержали пятерых мужчин, которые, взломав замки, проникли на помещение склада и похитили витамины для животных и пищевые добавки на общую сумму порядка пяти миллионов рублей.
В полицию Еманжелинска поступило заявление от одного из предприятий о том, что неизвестные похитили 600 килограммов пищевой добавки, а также шесть мешков витаминов для животных. Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей. В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых сотрудников организации.
«Установлено, что подозреваемые проникли на склад путем взлома замка. Спрятав похищенное в мешки, мужчины, применив автопогрузчик, перегрузили всё в грузовой автомобиль, после чего скрылись с места происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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