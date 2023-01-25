Полицейские Копейска спасли мужчину замерзавшего в снегу

Сотрудники полиции Копейска (Челябинская область) в кратчайшие сроки разыскали замерзавшего в снегу местного жителя с ограниченными возможностями, оказали ему первую медицинскую помощь и вынесли на руках из лесополосы.



В Отдел МВД России по г. Копейску в четвертом часу утра обратилась жительница поселка Октябрьский, которая сообщила, что не может разыскать своего сына. 48-летний мужчина имеет ограниченные возможности здоровья и поэтому постоянно находится под контролем матери. Тем не менее в ее отсутствие копейчанин ушел из дома в неизвестном направлении.

Встревоженная мать в течение нескольких часов поддерживала с ним телефонную связь, пытаясь выяснить его местонахождение и одновременно думая, как ему помочь. Он сообщил, что идет по железнодорожным путям и описал окружающую его местность. Определив примерное местоположение сына, женщина с родственниками отправилась его искать самостоятельно. Когда найти его не удалось, а телефон пропавшего перестал отвечать, родные обратились за помощью в органы внутренних дел.

«На розыск пропавшего мужчины незамедлительно ориентировали сотрудников копейского ОМВД. Информация с приметами и описанием одежды была передана всем наружным экипажам, участковым уполномоченным и оперативным службам,» - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив информацию о примерном местонахождении мужчины, старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Валерий Лукашов совместно с водителем дежурной части прапорщиком полиции Владимиром Кузиным выехали на указанное место – в сторону поселка Роза. Осмотрев местность, а также используя полученный за годы службы опыт, полицейские предположили, что мужчина мог идти через железнодорожные пути к населенному пункту. Оперское чутье не подвело полицейских: они обнаружили человеческие следы, которые от полотна удалялись к лесу через овраг. Пройдя по ним, они обнаружили лежащего в сугробе человека.

Мужчина очень сильно замерз и не реагировал на окружающих. Полицейские осторожно вытащили его из снега, оказали первую помощь и аккуратно несли на руках порядка двух километров до автомобильной дороги. Здесь их уже ожидал автомобиль скорой помощи.

Завершив поисковые мероприятия, Валерий Лукашов и Владимир Кузин вернулись к исполнению ежедневных обязанностей.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поручил поощрить сотрудников за проявленные грамотные и профессиональные действия.