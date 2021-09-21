Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В Коркино (Челябинская область) неустановленный водитель сбил пешехода и оставил его умирать на дороге. С места преступления он скрылся, а мужчина от полученных травм скончался.

Авария со смертельным исходом произошла в 23:30 19 сентября на 31 километре автодороги Челябинск-Троицк на территории Коркинского городского округа.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством серебристого цвета, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода, мужчину, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя, причастного к данному происшествию», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Южноуральцев, обладающих какой-либо информацией о водителях или автомобилях, а также очевидцах о данном происшествии, просят сообщить по телефонам 8-351(52) 3-71-00 (Дежурная часть ОВД Коркино), 4-66-42 (ГИБДД Коркино), 8-351-256-16-84, 251-03-21 (дежурная часть управления Госавтоинспекции Челябинской области). Конфидициальность гарантируется.