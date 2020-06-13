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Полицейские Магнитогорска поймали мужчин, сбежавших из психушки

Происшествия
Сегодня, 15:52
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) по «горячим» следам поймали двух бывших уголовников и алкоголика, которые сбежали из психиатрической больницы. Там они проходили лечение по решению суда.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила официальный представитель УМВД по городу Магнитогорску Мария Морщакина. Беглецы задержаны и возвращены в стены лечебного учреждения.

Напомним, около полуночи 12 июня из психбольницы Магнитогорска сбежали двое опасных преступников и алкоголик. В "послужном списке" криминальной парочки - кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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