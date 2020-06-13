Полицейские Магнитогорска продолжают поиски двух рецидивистов и алкоголика, которые сбежали из психушки

Из психбольницы Магнитогорска (Челябинская область) сбежали двое опасных преступников и алкоголик.

В послужном списке криминальной парочки кража и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Компанию им составил местный житель, который проходил в клинике лечение от алкоголизма.

Согласно официальной ориентировке, в розыск объявлен 27-летний Александр Перчаткин из Карталов. Ранее он был судим за кражу и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А также 21-летний Александр Клещев. Он также уроженец этого города. За его плечами статья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Вместе с ними из психиатрической клиники сбежал 35-летний Константин Колбасов, который проходил там лечение от алкоголизма.

Тех, кто видел сбежавших, просят сообщить в отделение полиции «Левобережный» Магнитогорска по телефонам: 8 (3519) 39-36-02 или 8-999-37-109-15 или 02.