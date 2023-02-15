Полицейские Трехгорного спасли замерзавшего на улице дедушку

В Трехгорном (Челябинской области) инспекторы ДПС спасли пожилого мужчину, замерзавшего на улице. Он сидел в снегу и не мог двигаться.

На телефон дежурной части поступило сообщение от жителя Челябинска. Мужчина сообщил, что его отец – житель Трехгорного едва смог позвонить по телефону и сказать, что во время прогулки у него резко ухудшилось самочувствие и он не может двигаться.

«Экипаж инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в составе лейтенантов полиции Эльдара Бахтиярова и Александра Смирнова незамедлительно выдвинулся в район 109-ой школы. Осмотрев территорию, инспекторы обнаружили мужчину, сидящего в снегу. Самостоятельно передвигаться он не мог», - сообщили в региональном полицейском главке.

Госавтоинспекторы на служебном автомобиле доставили 69-летнего мужчину в отделение приёмного покоя медсанчасти № 72. Медицинский персонал осмотрел мужчину, оказал помощь. Медики отметили, что полицейские вовремя подоспели, поэтому мужчина не получил серьезного переохлаждения.