Полицейские Златоуста задержали мужчину, который в порыве ревности поджег дом подруги

Полицейские Златоуста (Челябинская область) по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге дома его подруги. Причиной поступка стала ревность.

ЧП произошло восьмого сентября. Подозреваемый, рассчитывая, что его дама сердца находится дома, поджег дверь ее квартиры. В тот момент дома была только ее мама. Она, заметив пожар, вызвала полицию и пожарных.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу задержан мужчина ранее не судимый, нигде не работающий. Поджог дома осуществил в состоянии алкогольного опьянения, на почве личного конфликта с хозяйкой дома. После пожара скрылся в неизвестном направлении, по приметам был задержан на улице полицейскими», - сообщила официальный сотрудник УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.