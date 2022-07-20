Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка

Полицейский из Уйского района (Челябинская область) разыскал ушедшего из дома 12-летнего подростка. Мальчика нашли в соседнем районе.

Сообщение о том, что в поселке Восточный ушел из дома и не вернулся ребенок 2010 года рождения поступило в дежурную часть отдела МВД России по Уйскому району.

«На розыск пропавшего незамедлительно был ориентирован личный состав органа внутренних дел. Полицейские проверили имеющиеся в поселке заброшенные здания и сооружения, опросили соседей семьи, расспрашивали прохожих, показывая им фотографию мальчика. Объезжая близлежащие населенные пункты, полицейские получили информацию от продавщицы в магазине, что схожий по приметам мальчик заходил и просил попить воды. Куда он направился дальше, женщина пояснить не смогла», - рассказали в региональном полицейском главке.

Во время поисковых мероприятий разыскиваемый мальчик позвонил матери с незнакомого номера. Он сообщил, что с ним все в порядке, и попросил его не искать. В дальнейшем попытки дозвониться на определившийся номер успехом не увенчались – абонент не отвечал.

Оперативники установили собственника сим-карты– им оказался житель села Варламово Чебаркульского района. Туда выдвинулся старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Уйскому району майор полиции Сергей Койнов. При содействии местных коллег владелец абонентского номера был разыскан и опрошен. Он пояснил, что разрешил позвонить со своего телефона неизвестному подростку, похожему по приметам на разыскиваемого.

Продолжая поиски, майор Койнов начал объезжать прилегающую к населенному пункту территорию. Около двух часов дня полицейский заметил в лесном массиве человеческую фигуру. Подъехав ближе, Сергей Койнов убедился, что это и есть пропавший подросток. Юному беглецу удалось уйти от поселка Восточный на 12 километров. Оперативник посадил ребенка в машину и отвез его родителям.