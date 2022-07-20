20.07.2022
Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности
20.07.2022
Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк
20.07.2022
Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка
19.07.2022
Суд отказал защитникам челябинского леса на Тополинке в отводе судьи
19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
19.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июля
Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022