Полицейского из Нагайбакского района обвиняют в пьяной драке в баре

Региональный полицейский главк начал проверку по факту появления информации о пьяной драке, которую, как сообщается в социальной сети, якобы устроил подполковник полиции из Нагайбакского района в местном баре «Берлога».

Информация о драке, которую якобы устроил пьяный полицейский Айдар Даутов в баре, появилась в группе «Омбудсмен полиции». В сообщении говорится, что, находясь в местном кафе «Берлога», подполковник напился и в пьяном угаре устроил драку с посетителями заведения. Для того, чтобы угомонить пьяного стража порядка, сотрудникам кафе пришлось вызвать наряд Росгвардии.

«При виде коллег в погонах, Даутов продолжил избивать человека. На следующий день, Даутов стал «заметать» следы своих ночных похождений, в районной больнице в селе Фершампенуаз он снял побои, а для него это не проблема, так как его мать работает в данной больнице медсестрой. Даутов и ранее позволял себе подобные выходки, его неоднократно видели пьяным за рулем, либо спящим в своей машине», - говорится в сообщении.

В региональном полицейском главке агентству «Урал пресс-информ» сообщили, что по информации, размещенной в социальной сети, проводится служебная проверка.