Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна рейса «Челябинск – Нижний Новгород», готовящегося к вылету, требуется наряд полиции. Пьяный мужчина решил устроить себе экскурсию по летному полю.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили пассажира самолета, жителя Нижнего Новгорода, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время посадки на борт отказался заходить в самолет, самовольно спустился с трапа и отправился через площадь аэродрома к терминалу внутренних авиалиний.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте за нарушение правил поведения при подготовке рейса к вылету командиром воздушного судна принято решение об отказе в перелете данному гражданину.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть транспортной полиции. За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения 58-летний пассажир привлечен к административной ответственности.