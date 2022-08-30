30.08.2022
В Троицком районе выявили проблемную сельскую школу, ответственным лицам внесены представления
30.08.2022
После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой
30.08.2022
За сутки заболело ковидом 583 южноуральца, выздоровело 409, умерло двое
30.08.2022
В Челябинскую область пришел птичий грипп
30.08.2022
ММК делится опытом организации промышленного туризма с гостями из Норильска
30.08.2022
Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»
После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022