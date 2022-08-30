После падения двухлетнего малыша в колодец в Чурилово прокуратура внесла представление Наталье Котовой

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района закончила проверку по факту падения в колодец двухлетнего малыша, который в результате случившегося получил травмы.

Как напомнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ребенок упал в канализационный люк десятого августа – фактически на глазах у родителей. ЧП произошло во дворе дома №65-А по улице 2-й Эльтонской. Отец среагировал молниеносно и сразу достал сына из колодца. Малыш получил ушибы, его доставили в больницу.

Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что колодец к каким-либо инженерным сетям Челябинска не относится, в собственности либо в реестре муниципального имущества города не значится и является бесхозяйным имуществом.

По результатам проверки прокуратура внесла главе южноуральской столицы Наталье Котовой представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос об установлении принадлежности опасного объекта и целесообразности его использования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным отделом по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СК РФ по Челябинской области.