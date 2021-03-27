После убийства собак в челябинском парке Гагарина возбудили уголовное дело

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту убийства бездомных собак в парке Гагарина. Преступник, предположительно, стрелял из пневматики.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Напомним, в марте челябинцы обнаружили в парке Гагарина несколько трупов бездомных четвероногих. По словам очевидцев, собак расстрелял мужчина.
Добавим, что посетители парка неоднократно видели мужчину, который, предположительно, и отстреливает бездомных животных.