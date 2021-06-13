Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго

В Челябинске в районе городского зоопарка днем 13 июня зарегистрировано сильное возгорание.

«На улице Труда сильный пожар, возгорание произошло на территории складов одной из организаций вблизи челябинского зоопарка», - сообщается в группе «Челябинск online» ВКонтакте.

На место происшествия выехали оперативные службы – пожарные, скорая помощь.

«Зоопарк закрыли, билеты не продают», - отмечают в группе.

В соцсетях появилась информация, что горит объект Челябэнерго – филиала Россети.

«Информация о том, что возгорание произошло на энергообъекте "Россети Урал" -"Челябэнерго" не соответствует действительности, - пояснила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» Марина Чернова. - Пожар произошел на территории складов одной из организаций вблизи челябинского зоопарка».

Марина Чернова уточнила, в настоящий момент в целом ситуация на сетевых объектах «Россети Урал» в Челябинской области и Челябинске штатная.

Наталия Якупова сообщает, что сегодня еще один серьезный пожар отмечен в Ленинском пожар, в районе Копейского шоссе. «Живём через дорогу, идти далеко. Кто то говорит, что фура взорвалась»,- пишет Наталья и прикладывает фото.

ФОТО: Челябинск online