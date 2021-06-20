Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала

В субботу, 19 июня, на центральный пункт пожарной связи Челябинска по системе «112» поступило сообщение о том, что в открытом окне квартиры шестого этажа на Комсомольском проспекте, на подоконнике, стоят маленькие дети.

На момент прибытия сотрудников седьмой пожарно-спасательной части, дети двух и трех лет стояли на подоконнике открытого окна квартиры.

«Старший инструктор по вождению пожарных машин – водитель Алексей Панов профессионально, в кратчайший срок установил автолестницу, направив ее прямо в окно квартиры, тем самым закрыл оконный проем. За считанные секунды начальник караула Роман Скосырев поднялся по автолестнице в окно квартиры и снял с подоконника одного из малышей», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Второй ребенок смог самостоятельно спуститься внутрь квартиры и открыть дверь специалистам чрезвычайного ведомства, проникшим в квартиру через подъезд. Трагедию удалось предотвратить.

Во время угрозы для детей и спасательной операции в квартире находилась мать малолетних детей. Но она спокойно спала. Со слов соседей, образ жизни взрослых данной семьи оставляет желать лучшего. Оставшиеся без присмотра ребятишки моментально придумали себе занятие, которое чуть не обернулось бедой.