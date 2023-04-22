Пожарные эвакуировали из зоны пожара в деревне Фроловка газовые баллоны

В деревне Фроловка Красноармейского района (Челябинская область) сегодня, 22 апреля, произошел пожар в частном доме. В зоне возгорания находились газовые баллоны.

Случиться беде не позволили копейские огнеборцы, которые эвакуировали из зоны пожара оба газовых баллона и не дали пламени охватить соседние дома и строения.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ситуация в деревне была серьезная и опасная. Когда пожарные прибыли на место, открытым пламенем горели дом, надворные постройки и баня - огонь беспрепятственно распространялся из-за плотной застройки.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.