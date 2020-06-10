Пожарным Миасса удалось ликвидировать серьезный пожар в Мелентьевке

Пожарные города Миасс (Челябинская область) сообщили о ликвидации открытого горения в поселке Мелентьевка, где сегодня днем, десятого июня, загорелся частный жилой дом на улице Станочной.

Как рассказал сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин, сообщение о возгорании огнеборцы получили в 15 часов 19 минут.

На место происшествия выехали пять пожарных автоцистерн - по повышенному номеру сложности.

В доме на момент пожара, к счастью, никого не было. Опасность никому не угрожала, однако не на шутку разбушевавшееся пламя могло перекинуться на соседние участки. Пожарные этого не допустили.

По словам Михаила Юрина, обстановка была сложная. Мало того что застройка плотная, так еще и пожарные гидранты находились на удалении. Автоцистерны заправляли водой на ближайшем водоеме.

Специалисты МЧС еще находятся на месте происшествия, ликвидирую последствия пожара: осуществляют проливку деревянных конструкций.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.