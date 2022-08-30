В Челябинской области пожилую учительницу из Ашинского района обокрал бывший ученик. Подозреваемого в краже денег с банковской карты пострадавшей, которая обратилась к стражам порядка за помощью, задержали сотрудники райотдела МВД.

Потерпевшая - женщина 1952-го года рождения – рассказала полицейским, что обнаружила пропажу карты после поездки на отдых в Сатку со своим бывшим учеником.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД задержали ранее судимого местного жителя 1994-го года рождения. Подозреваемый признался, что, проводя вместе с бывшей учительницей время на экскурсии в Сатке, улучил момент, когда педагог отвлеклась, и похитил из ее сумки десять с половиной тысяч. На этом парень не остановился: используя телефон пенсионерки, совершил перевод восьми тысяч рублей с ее счета на свой. У потерпевшей код-доступ к карте и онлайн-кабинету был записан на бумажном листе, который женщина носила с собой в сумке. Молодой человек увидел его и воспользовался.

После того, как они вернулись в свой город, подозреваемый тайно похитил у женщины банковскую карту и попросил знакомого, не осведомленного о преступном умысле, снять для него деньги в сумме 45 тысяч рублей, сообщив код якобы своей карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.