Предпринимателя из Челябинска ждет суд из-за опасного батута

Житель Челябинска предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к получению травм малолетним ребенком.

По версии следствия обвиняемый в августе 2021 года на основании разрешения, выданного администрацией района другому лицу, в селе Долгодеревенское произвел монтаж надувного аттракциона – батут «ИК Замок счастья».

«Не предпринимая мер по регистрации батута в управлении гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области и не пройдя специализированное обучение на оператора надувного аттракциона, предприниматель стал предоставлять платную услугу, предназначенную для детей в возрасте до 6 лет, не обеспечив при этом соответствие предоставляемых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Трехлетний ребенок упал с надувного батута, перелетев через стенку на асфальтированную поверхность с высоты более метра, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд.