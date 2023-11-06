При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения

При пожаре в деревне Сафоново Красноармейского района (Челябинская область) сегодня ночью, шестого ноября, погиб парень 2005 года рождения.

Возгорание произошло в деревянном частном доме, используемом под дачу, куда накануне трагедии приехал сын хозяев. На момент прибытия огнеборцев площадь горения составила 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

«К сожалению, ночное время и отсутствие пожарного извещателя не оставили молодому человеку шанса на спасение», - отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Наиболее вероятной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.