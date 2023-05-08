08.05.2023
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
08.05.2023
Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы
08.05.2023
При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины
08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
26.04.2023
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023