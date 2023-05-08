При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины

В Златоусте (Челябинская область), неподалеку от одного из сел, при тушении несанкционированной свалки мусора утром шестого мая сотрудники оперативных служб обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

В настоящее время следователи СК и сотрудники полиции проводят комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти женщины, сообщает региональное следственное управление СКР.