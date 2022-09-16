Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната

Причиной взрыва в жилом доме Магнитогорска (Челябинская область) могла стать светошумовая граната. Два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник агентства «Урал-пресс-информ», в момент взрыва в квартире было три человека. Предположительно, мужчины распивали спиртные напитки, у одного из них была светошумовая граната, которая и взорвалась.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в Магнитогорске в медицинское учреждение доставлены двое мужчин с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.