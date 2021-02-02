В Челябинске будут судить вора-неудачника, который пытался убежать от преследования даже после того, как его сбила машина

Присяжные признали жителя Магнитогорска виновным в убийстве бывшей тещи и свидетельницы преступления

В Челябинском областном суде присяжные заседатели сегодня, второго февраля, признали жителя Магнитогорска виновным в убийстве бывшей тещи и ее родственницы, ставшей потенциальным свидетелем запланированного преступления, а также в избиении бывшей жены.

«Отвечая на вопросы, поставленные перед ними судьей, присяжные признали доказанным, что в марте 2019 года, находясь в автомобиле вместе со своей бывшей супругой, с которой у него сложились неприязненные отношения, Максим Иванов сильно избил ее и угрожал убить. Ранее он уже высказывал аналогичные угрозы, а также в ходе одной из ссор выхватил у нее из рук мобильный телефон стоимостью более 18 тысяч рублей, разбил его и выбросил», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Кроме того, Иванов требовал, чтобы бывшая супруга оставила ему ребенка и уехала из области.

После конфликта с бывшей женой он поехал домой к ее матери в поселок Урожайный Агаповского района. С собой взял пистолет, намереваясь застрелить женщину.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в квартире своей жертвы Иванов несколько раз выстрелил в голову бывшей тещи и зашедшей к ней в гости родственницы. От полученных ранений головы мать его бывшей жены скончалась на месте, ее гостья умерла в медицинском учреждении.

Подсудимый признан заслуживающим снисхождения.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, далее в судебном заседании состоится обсуждение последствий вердикта, после чего суд выслушает прения сторон и последнее слово подсудимого и удалится в совещательную комнату для постановления приговора.