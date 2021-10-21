Прокуратора проверит законность постройки здания, которое обрушилось в Троицке

Прокуратурой Троицка (Челябинская область) будет проверено соблюдение градостроительного законодательства при возведении нежилого здания на участке, принадлежащем физическому лицу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня, 21 октября, обрушилось строящееся здание, расположенное по адресу Гагарина, 32.

«При проведении строительных работ иностранный гражданин получил смертельные травмы. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Известно, что договор с мигрантом был заключен в устной форме.

Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности».