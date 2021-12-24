Прокуратура через суд потребовала, чтобы администрация Копейска оборудовала тротуары

Прокурор Копейска (Челябинская область) обратился в суд с исковыми заявлениями к администрации города о возложении обязанности оборудовать автомобильную дорогу тротуаром с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что по улице Калинина и улице Международная с обеих сторон автомобильных дорог отсутствовали тротуары и пешеходные дорожки.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, объекты находятся на территории, относящейся к муниципальной собственности, полномочия в области использования автомобильных дорог местного значения осуществляет администрация Копейского городского округа, однако необходимые меры по содержанию объектов городского хозяйства в сфере организации дорожного движения не принимались.

Данное обстоятельство послужило основанием для предъявления прокурором города исковых заявлений в суд с требованием о возложении обязанности на орган местного самоуправления по принятию мер.

Решениями Копейского городского суда исковые требования прокурора города удовлетворены.

Не согласившись с данными решениями суда, ответчик подал апелляционные жалобы.

Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда решения городского суда оставлены без изменения.

Решения суда первой инстанции вступили в законную силу, их исполнение поставлено прокуратурой города на контроль.