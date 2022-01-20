Прокуратура избавила жителей дома в Челябинске от канализационной вони

После вмешательства прокуратуры коммунальщики Челябинска устранили запах канализации в многоквартирном доме и провели санитарную обработку.

Прокуратурой Тракторозаводского района г. Челябинска проведена проверка информации о нарушениях жилищного законодательства и прав жителей многоквартирного дома № 11, расположенного по улице Марченко.

«Установлено, что ООО «ЖЭУ-7» не обеспечено оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома. Так, начиная с шестого января 2021 года по настоящее время в адрес ООО «ЖЭУ-7» поступило более 130 аварийных заявок от собственников помещений многоквартирного по вопросу устранения запаха канализации в подъездах, парения в подвале дома», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данным фактам прокуратурой директору ООО «ЖЭУ-7» внесено представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры были проведены ремонтные работы по замене участка трубы в подвале многоквартирного дома и санитарная обработка.