Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью

Прокуратурой Копейска (Челябинская область) проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр» и государственного учреждения социального обслуживания «Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания престарелых и инвалидов.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по результатам проверки установлены нарушения требований безопасности пищевой продукции. В холодильной камере на складе нарушался температурный режим хранения скоропортящихся продуктов, в складских помещениях находились сухофрукты в транспортной таре без этикеток с информацией о наименовании пищевой продукции, ее количестве, дате изготовления, сроке годности и месте нахождения изготовителя пищевой продукции.

В отношении должностных и юридических лиц прокурором возбуждены административные дела. Должностные и юридические лица привлечены к ответственности в виде штрафов.