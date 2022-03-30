30.03.2022
Газета Челябинского цинкового завода вошла в число призеров конкурса Союза промышленников и предпринимателей
30.03.2022
Челябинский дворец культуры ЧТЗ могут включить в единый госреестр объектов культурного наследия России
30.03.2022
Сирия готова обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах
30.03.2022
Польша представила самый радикальный план ухода от российских энергоносителей
30.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС
30.03.2022
Педофила из Красноармейского района, который насиловал приемных дочерей, отправили в колонию
Прокуратура Магнитогорска против размещения магазина ритуальных услуг в жилом доме
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
29.03.2022
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022