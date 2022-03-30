Прокуратура Магнитогорска против размещения магазина ритуальных услуг в жилом доме

Челябинский областной суд поддержал позицию прокурора Магнитогорска, запретив деятельность магазина ритуальных услуг в многоквартирном доме.

Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска проведена проверка по факту размещения магазина ритуальных услуг «Гранит Сервис М» в нежилом помещении многоквартирного дома.

Установлено, что индивидуальный предприниматель на основании договора аренды занимает нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома № 18 по улице Гагарина. В помещении находится выставочный зал изделий из каменных пород в виде памятников, тротуарной плитки, оказываются услуги по изготовлению, продаже, доставке и установке памятников, оградок, скамеек, тротуарной плитки, изготовлению портретов на эмали и граните, гравировке на изделиях из камня.

«В соответствии с требованиями федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность, оказание услуг в случаях, если при осуществлении этой деятельности нарушаются санитарные правила», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Согласно СанПиН в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах в третьем этаже) не допускается размещать учреждения и магазины ритуальных услуг.

Несоблюдение требований законодательства, запрещающего размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг на первом этаже жилого дома, свидетельствует о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

В этой связи прокурор Ленинского района Магнитогорска обратился в суд с требованием к индивидуальному предпринимателю о запрете размещения магазина ритуальных услуг в нежилом помещении.

Решением Орджоникидзевского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. На решение районного суда ответчиком подана апелляционная жалоба.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.