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Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

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Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту травмирования ребенка на канатной дороге в экопарке в Магнитогорске.

О ЧП седьмого января сообщили местные жители в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск». Они написали, что десятилетний мальчик упал с канатной дороги.

«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при предоставлении услуг в части соблюдения их безопасности для жизни и здоровья граждан. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, ранее, также в новогодние каникулы, травмы во время зимних экстремальных развлечений получил 11-летний ребенок, который катался на тюбинге в национальном парка «Таганай».

ЧП произошло в районе Черной скалы. Ребенок, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родители немедленно вызвали спасателей.

СК организовал проведение проверки по факту случившегося.