Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска
Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту травмирования ребенка на канатной дороге в экопарке в Магнитогорске.
О ЧП седьмого января сообщили местные жители в паблике «Черное и Белое. Магнитогорск». Они написали, что десятилетний мальчик упал с канатной дороги.
«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при предоставлении услуг в части соблюдения их безопасности для жизни и здоровья граждан. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Напомним, ранее, также в новогодние каникулы, травмы во время зимних экстремальных развлечений получил 11-летний ребенок, который катался на тюбинге в национальном парка «Таганай».
ЧП произошло в районе Черной скалы. Ребенок, катаясь на тюбинге, врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родители немедленно вызвали спасателей.
СК организовал проведение проверки по факту случившегося.