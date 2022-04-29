Прокуратура наказала Михеевский ГОК

Магнитогорской природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что АО «Михеевский ГОК» на территории Карталинского района (Челябинская область) в рамках программы увеличения объемов производства принимаются меры к созданию системы резервного водоснабжения промышленных объектов, предусматривающей в дополнение к водным ресурсам реки Караталы-Аят использование воды из рек Верхний Тогузак и Средний Тогузак.

На момент проверки предприятие завершило строительство плотины на реке Средний Тогузак и двух водоводов общей протяженностью около 50 километров. До ввода в эксплуатацию указанных объектов, в нарушение требований закона, осуществлено изъятие из водных объектов и транспортировка по водоводам более одного миллиона кубических метров водных ресурсов.

«В целях пресечения фактов нарушения законодательства об охране окружающей среды при использовании водных объектов руководству АО «Михеевский ГОК» прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования признаны обоснованными, принимаются меры к устранению выявленных нарушений», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Помимо этого, трем руководителям структурных подразделений предприятия прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства об охране водных объектов при организации хозяйственной деятельности.

Решением Арбитражного суда Челябинской области по результатам рассмотрения заявления прокурора АО «Михеевский ГОК» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 9.5 КоАП РФ - «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию».