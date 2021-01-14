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Прокуратура не позволила известному челябинскому бизнесмену Павлу Вибе выйти на свободу

Известный челябинский бизнесмен Павел Вибе, осужденный за хищение 60 миллионов рублей, пытался добиться смягчения наказания и дальнейшее отбывание срока в колонии заменить на принудительные работы. Благодаря принципиальной позиции прокурора судом ему было в этом отказано.

Копейский суд рассмотрел ходатайство адвоката осужденного известного челябинского бизнесмена Павла Вибе о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами.

Павел Вибе был осужден третьего февраля 2020 года Тушинским районным судом Москвы за мошенничество с причинением потерпевшим ущерба в особо крупном размере на сумму более 60 миллионов рублей. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом зачета времени содержания под стражей неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил два года 26 дней.

«Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что за период отбывания наказания осужденным допущено три нарушения установленного порядка содержания под стражей, в учреждении он не трудоустроен, сведений о возмещении ущерба потерпевшим не имеется. Кроме того, администрация исправительного учреждения охарактеризовала осужденного отрицательно», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд, посчитав обоснованными доводы прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», известный челябинский бизнесмен, бывший вице-губернатор Иркутской области Павел Вибе был задержан в Москве в ноябре 2018 года. Он долгое время он скрывался от силовиков в столице и был объявлен в федеральный розыск.

Павел Вибе в 90-ые годы был одним из известных челябинских бизнесменов. Он создал мясной бренд «Вюрст». Приложил руку к переделу собственности завода «Калибр», в результате чего стал владельцем контрольного пакета акций. Также в собственности Павла Вибе были заводы в Троицке, Подмосковье, Калмыкии и Сургуте.

В 2005 году Павел Вибе стал заместителем губернатора Иркутской области по управлению имуществом и региональными ресурсами. Проработал в этой должности всего год. А в 2008 году против Павла Вибе было возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба бюджету на сумму 70 миллионов рублей. Он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Выйти на его след силовики смогли после того, как беглый бизнесмен попытался взять крупный кредит в одном из московских банков.

Осужден Вибе за хищение денежных средств, полученных в качестве займов от физических и юридических лиц.