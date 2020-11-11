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Прокуратура обжалует приговор экс-депутату ЗСО, которого суд освободил от уголовной ответственности

Происшествия
Сегодня, 10:26
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокурором обжаловано постановление суда об освобождении от уголовной ответственности в отношении бывшего депутата Заксобрания, гендиректора ООО «Тепловые электрические сети и системы» Владимира Чебыкина. Он обвинялся в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в 898 миллионов рублей. Металлургический районный суд прекратил в отношении него уголовное дело.

Прокурор Металлургического района Челябинска внес представление на постановление Металлургического районного суда Челябинска об освобождении от уголовной ответственности генерального директора ООО «ТЭСиС», бывшего депутата Заксобрания региона Владимира Чебыкина.

Постановлением суда уголовное дело прекращено с назначением директору судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Чебыкин обвинялся в том, что в период 2016-2019 годов, осуществляя предпринимательскую деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды без получения лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов, извлек доход в сумме около 900 тысяч рублей.

Сторона обвинения считает, что решение суда является немотивированным, в судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о заглаживании вреда, причиненного преступлением.

Решение суда по представлению прокурора будет пересмотрено судом апелляционной инстанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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