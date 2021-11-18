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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев, занявший пост спике
18.11.2021

Новый южноуральский спикер объяснил, почему успешный бизнес сменил на карьеру политика
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18.11.2021

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18.11.2021

В Челябинске продолжается операция «Дети России – 2021»
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18.11.2021 16:41
Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте

Прокуратурой Челябинской области организована проверка в связи с гибелью пятилетнего ребенка на пожаре в Златоусте. Пятилетний мальчик погиб, его родители без сознания доставлены в больницу.

Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 18 ноября в доме, расположенном на проспекте Гагарина. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. В комнате огнеборцы обнаружили троих пострадавших. Мальчика врачи пытались реанимировать у подъезда, но не получилось. Мужчина и женщина без сознания доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов с целью координации действий оперативных служб.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей.
При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Автор: Инна Шемаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты Южно-Уральского государственного университета (Ю
18.11.2021

Ученые выяснили, как продлить жизнь обрабатывающих инструментов
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Новый южноуральский спикер объяснил, почему успешный бизнес сменил на карьеру политика
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16.11.2021 10:59

Новое назначение в минэкологии Челябинской области

16.11.2021 10:53

На Таганае отметился волк

16.11.2021 10:39

Магнитогорец на требование предъявить QR-код достал нож