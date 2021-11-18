18.11.2021
В Челябинске продолжается операция «Дети России – 2021»
18.11.2021
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте
18.11.2021
ВТБ запускает переводы по QR-коду
18.11.2021
В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова
18.11.2021
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте
16.11.2021
Задержан муж копейчанки, которая с двумя детьми погибла при взрыве газа
16.11.2021
По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
15.11.2021
В Саткинском районе при пожаре погибла молодая пара
27.10.2021
В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021