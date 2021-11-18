Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка на пожаре в Златоусте

Прокуратурой Челябинской области организована проверка в связи с гибелью пятилетнего ребенка на пожаре в Златоусте. Пятилетний мальчик погиб, его родители без сознания доставлены в больницу.

Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 18 ноября в доме, расположенном на проспекте Гагарина. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. В комнате огнеборцы обнаружили троих пострадавших. Мальчика врачи пытались реанимировать у подъезда, но не получилось. Мужчина и женщина без сознания доставлены в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов с целью координации действий оперативных служб.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.