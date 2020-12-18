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Прокуратура подала в суд на администрацию Челябинска из-за опасной дороги в школу

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Прокуратура подала в суд на администрацию Челябинска из-за опасной дороги в школу

Прокуратура Челябинска проверила информацию о том, что дети из поселка ОПМС-42 добираются до школы №116 опасными путями. Прямого транспорта до образовательного учреждения нет и учащиеся ходят пешком через железнодорожные пути.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что расстояние от поселка ОПМС-42 до школы №116 составляет около трех километров. Прямого маршрута нет, вопрос об организации перевозки учеников другим способом администрацией города не решен.

Чтобы срезать путь, школьники идет через железнодорожные пути. По дороге им попадается расселенный ветхоаварийный дом. Свободный доступ к нему не ограничен.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, главе города Наталье Котовой вносилось представление с требованием сделать дорогу в школу безопасной, но в добровольном порядке никаких мер принято не было.

В итоге надзорное ведомство подало в суд на администрацию. Прокуратура требует, чтобы была организована перевозка детей до школы, а доступ в расселенный дом был ограничен.