Прокуратура присмотрит за Орлом

Прокуратура Ленинского района Челябинска потребовала ограничить доступ посторонних лиц на территорию аварийного многоквартирного дома. Главе Александру Орлу внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Прокуратурой установлено, что по улице Канатовский переулок, дом 3, расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

«В ходе выездной проверки установлено, что дом частично разрушен, отсутствует входная группа и оконные проемы, на прилегающей к зданию территории имеется строительный мусор, ограждения и какие-либо указатели, запрещающие подход к дому отсутствуют, объект не охраняется.

Указанные обстоятельства привели к неограниченному доступу к опасному зданию несовершеннолетних детей, что создает повышенную угрозу для их жизни и здоровья», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, свободный доступ в здание посторонних лиц и наличие на территории строительного мусора создает риск возникновения пожара.

В связи с изложенным прокуратурой района главе города Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности зданий и сооружений.