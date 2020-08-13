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Прокуратура разыскивает южноуральцев, которым фирма из Тюмени не выплатила зарплату

Происшествия
Сегодня, 16:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Центрального округа города Тюмени устанавливает бывших работников ООО «ПФ «Барс», которым не была выплачена зарплата. Задолженность перед сотрудниками составила порядка трех миллионов рублей.

На контроле прокуратуры Центрального округа Тюмени находится ООО «Производственная фирма «Барс», которое задолжало более 200 работникам свыше трех миллионов рублей. В мае 2016 года организация была признана банкротом.

«Установлено, что в фирме трудились лица, проживающие как в Тюменской области, так и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областях, Республике Башкортостан. Прокуратура устанавливает лиц, которым не была выплачена зарплата в ООО «Производственная фирма «Барс», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Копытову Александру Игоревичу по телефону 8-912-925-70-35,  его помощнику Стаховой Юлии Вильевне по телефону 8904-494-61-56,  электронной почте alekskptv@mail.ru или отправить письмо со своими данными по адресу: 625037, г. Тюмень, а/я 656. Кроме того, можно позвонить в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-99 ежедневно с 10 до 12 часов.

Погашение долгов по оплате труда  находится на контроле прокуратуры.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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