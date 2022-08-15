15.08.2022
В Челябинске отыгран второй контракт по инклюзивному скверу, на подходе третий аукцион
15.08.2022
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по о наезде на пенсионерку
15.08.2022
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя
15.08.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска пробудет в СИЗО до конца лета
15.08.2022
В Аргаяшском районе машину семьи из Озерска едва не придавило огромным деревом
15.08.2022
В Челябинске теплоснабжающим организациям начали выдавать паспорта готовности
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по о наезде на пенсионерку
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022