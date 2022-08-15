Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по о наезде на пенсионерку

Прокуратурой Челябинска поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смертельного наезда на пенсионерку.

Авария со смертельным исходом произошла 14 августа. Водитель автомобиля Форд Мондео, двигаясь по проезжей части улицы Индивидуальной в Курчатовском районе, на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на 76-летнюю пенсионерку, причинив смертельные травмы.

По данному факту в отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по городу Челябинску области в отношении 31-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города Челябинска на контроль.