Прокуратура взялась за пенсионный фонд Челябинской области

Прокуратура Челябинской области встала на защиту южноуральцев, которые пострадали от действий сотрудников пенсионных органов.

В первом полугодии 2022 года прокурорами выявлено почти 500 нарушений пенсионного законодательства, прав инвалидов и престарелых. Для их устранения внесено 164 представления, 70 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 14 лицам назначено административное наказание. В судебном порядке восстановлены права 54 престарелых граждан и инвалидов.

«Вскрыты факты длительного бездействия пенсионных органов по рассмотрению заявлений граждан о назначении пенсий, компенсаций и принятию по ним в установленный законодательством срок обоснованных решений. Это повлекло за собой нарушение прав получателей на своевременное социальное обеспечение и их обоснованные обращения в органы прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Выявлены неединичные факты, когда заявления о назначении пенсии по старости, по потере кормильца находились на рассмотрении в пенсионном органе более шести месяцев и зачастую нарушение устранялось только в ходе прокурорской проверки.

Заявление матери двоих несовершеннолетних детей о назначении пенсии по потере кормильца, поступившее в пенсионный орган в декабре 2021 года, рассмотрено было только в июне 2022 года, вследствие чего заявитель в течение почти шести месяцев фактически оставалась без средств к существованию.

Не всегда своевременно устанавливались компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными инвалидами либо престарелыми. Имели место случаи, когда соответствующее решение также принималось пенсионным органом по истечении нескольких месяцев с момента поступления заявления, при установленном законодательством десятидневном сроке его рассмотрения.

Более пяти месяцев, с января по июнь 2022 года находилось на рассмотрении заявление о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным южноуральцем.

В связи с передачей с января текущего года от органов социальной защиты пенсионным органам полномочий по осуществлению компенсационных выплат по оплате пользования жилым помещением и коммунальных услуг ряду категорий граждан, вследствие отсутствия должного взаимодействия между указанными органами были нарушены права более 150 получателей указанных выплат на своевременное и в полном объеме получение денежных средств на сумму более 800 тысяч рублей.

Для устранения нарушений внесено представление управляющему ОПРФ по Челябинской области, денежные средства выплачены.